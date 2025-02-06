Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция

Что известно о французских Mirage 2000 - в материале РБК-Украина ниже.

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Первые поставки

Напомним, в начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. Ранее сообщалось, что украинская армия получит модернизированную версию Mirage 2000-5F.

Сначала в Париже утверждали, что первые самолеты будут в Украине до конца 2024 года, впрочем, позже сроки поставок сдвинули. В октябре 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что Mirage Украине стоит ожидать в первом квартале 2025 года, а западные СМИ писали о поставках первых самолетов в январе.

Сегодня, 6 февраля, глава Минобороны Франции сообщил о передаче первых Mirage 2000 Украине.

"6 июня 2024 года, Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине французских истребителей Mirage 2000. Первые из них прибыли в Украину сегодня", - написал Лекорню в своем X (Twitter).





По его словам, вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции и готовы защищать украинское небо.

Во Франции не уточнили, сколько бортов передали Украине. Но ранее западные СМИ и профильные издания сообщали, что на первом этапе Украина может получить три самолета.

Характеристики Mirage 2000

Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х компанией Dassault Aviation. Воздушные силы ВСУ получили модернизированные Mirage 2000-5F.

Такие самолеты имеют на вооружении Франция, Греция, Египет, некоторые страны Азии и Латинской Америки. Всего было выпущено более 600 самолетов, производство завершилось в 2007 году.

Основные характеристики:

длина - 14,36 м;

размах крыльев - 9,13 м;

высота - 5,14 м;

масса - 7500 кг;

максимальная взлетная масса - 17000 кг;

максимальная боевая нагрузка - 6200 кг;

максимальная скорость - 2340 км/ч;

радиус действия - 1852 км;

практический потолок - 16460 м;

экипаж - 1 человек.

Mirage 2000 оснащен двумя 30-мм авиационными пушками и может нести ракеты классов "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также корректируемые и свободнопадающие авиабомбы. Ракетное вооружение отличается по дальности в зависимости от версии.





Французские самолеты могут нести ракеты MICA для воздушного боя (до 80 км), противокорабельные Exocet (до 70 км), крылатые SCALP/Storm Shadow для ударов по наземным целям (до 290 км/560 км), противорадиолокационные AS37 Armat (до 120 км) и широкий спектр авиабомб.

Важный момент, что самолеты, которые получила Украина, как ранее сообщалось, должны были пройти модернизацию и имеют опцию использовать крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Эти дальнобойные ракеты Франция также предоставляет Украине для ударов по объектам РФ.

Эффективен ли этот самолет

Ранее в Воздушных силах ВСУ отмечали, что любое усиление авиации - важно. Но военные ставили приоритет на истребители F-16, а не на Mirage 2000.

Тогдашний представитель ВС Илья Евлаш отметил, что Mirage 2000 - эффективный самолет и может хорошо выполнять боевые задачи, в том числе как воздушные, так и наземные удары.



Фото: Mirage 2000 могут нести дальнобойные ракеты (wikipedia.org)



Авиационный эксперт Валерий Романенко в предыдущих комментариях РБК-Украина отмечал, что французские Mirage не будут тягаться с российскими самолетами вроде МиГ и Су. По его словам, французский самолет будет полезен как истребитель противовоздушной обороны и сможет забрать часть задач, которые возложены на F-16.

Он напоминал, что Mirage 2000 являются носителями не только дальнобойных ракет SCALP, но и бомб AASM Hammer для ударов по переднему краю.