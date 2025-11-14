Зеленский после массированного удара провел разговор с президентом Финляндии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом после массированной атаки России в ночь на 14 ноября. Обсудили дальнейшую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram .

"Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. Опять ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что во время разговора обсуждали дальнейшую поддержку Украины во всех возможных направлениях и совместные шаги с партнерами для усиления давления на Россию.

"Только давлением - санкциями и силой - россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не была нужна. Будем делать все возможное для этого. Спасибо!" - добавил президент.