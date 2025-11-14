Зеленський після масованого удару провів розмову з президентом Фінляндії: деталі
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом після масованої атаки Росії в ніч на 14 листопада. Обговорили подальшу підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави у Telegram.
"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що під час розмови обговорювали подальшу підтримку України у всіх можливих напрямах та спільні кроки з партнерами для посилення тиску на Росію.
"Тільки тиском - санкціями та силою – росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього. Дякую!" - додав президент.
Масована атака на Україну 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні дрони та ракети повітряного, наземного та морського базування. Українські військові знешкодили більшість цілей.
Головним ударом став Київ, проте обстріли зазнали й інші регіони, зокрема п’ять районів Київщини.
У Києві внаслідок атак поранення отримали понад 20 мешканців, ще шестеро - в області. Відомо про чотирьох загиблих.
На півдні Одещини російські війська пошкодили цивільну інфраструктуру та об’єкт енергетики, постраждала одна людина.
У Сумах ракета влучила в ділянку дороги. За попередніми даними, окупанти використали для удару ракету "Циркон".
Також відомо, що уламками ракети "Іскандер" пошкоджена будівля посольства Азербайджану.
За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ застосували 449 засобів повітряного нападу - 19 ракет та 430 дронів різних типів.
Як столиця оговтується після масованої атаки РФ та які наслідки - дивиться у репортажі РБК-Україна.