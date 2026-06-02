Зеленский после доклада ГУР раскрыл планы России на предстоящие атаки
Украинская разведка выяснила, на каких объектах РФ может сосредоточить предстоящие атаки. Речь о конкретных оборонных компаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам президента, он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. В частности, Иващенко рассказал о российском производстве ракет: объектах, количестве, расстоянии и путях поставок критических компонентов из других стран.
Украина уже готовит меры для противодействия производству ракет в РФ в координации с партнерами.
"Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине - военных, политических и пропагандистских - избраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий", - добавил он.
По словам президента, для Россия считает возможность Украины производить баллистические ракеты и перехватчики для баллистики стратегической угрозой.
"Будем реагировать", - заверил Зеленский.
Удар по производству "Фламинго"
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате российского ракетного удара была уничтожена большая линия производства украинских крылатых ракет "Фламинго".
По его словам, на тот момент производственную линию релоцировали и она возобновила работу.
В мае украинские защитники использовали ракеты "Фламинго" для удара по оборонному заводу россиян в Чебоксарах, который находится в 1500 километрах от украинской границы.