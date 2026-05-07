Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Перми и обратился к Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" в Перми и обратился к Кремлю с призывом о войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что "последствия украинской дальнобойности" чувствовали в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.

Зеленский подчеркнул, что Кремль каждый день может остановить войну - не на несколько часов, "чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве", а чтобы беречь жизни людей.

Фото: Зеленский подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ России (инфографика РБК-Украина)

"Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", - заявил президент.

Он отметил, что Украина неоднократно предлагала РФ делать шаги навстречу миру, но получила в ответ новые удары.

"Именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

В ночь на 7 мая один из крупнейших НПЗ России "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми второй раз за 8 дней оказался под атакой дронов.

OSINT-аналитик ASTRA установил на основе видео очевидцев, что удар был нанесен именно по этому НПЗ, что позже подтвердил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Предположительно, был поражен резервуарный парк.