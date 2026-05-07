Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Перми и обратился к Кремлю
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" в Перми и обратился к Кремлю с призывом о войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров", - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что "последствия украинской дальнобойности" чувствовали в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.
Зеленский подчеркнул, что Кремль каждый день может остановить войну - не на несколько часов, "чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве", а чтобы беречь жизни людей.
"Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", - заявил президент.
Он отметил, что Украина неоднократно предлагала РФ делать шаги навстречу миру, но получила в ответ новые удары.
"Именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
В ночь на 7 мая один из крупнейших НПЗ России "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми второй раз за 8 дней оказался под атакой дронов.
OSINT-аналитик ASTRA установил на основе видео очевидцев, что удар был нанесен именно по этому НПЗ, что позже подтвердил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Предположительно, был поражен резервуарный парк.
Напомним, Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, но россия нарушила прекращение огня и нанесла удары по украинским городам. В течение ночи россияне били дронами и ракетами по Днепру, Запорожью, Харькову и Кривому Рогу.
Днем два вражеских беспилотника попали в здание детского сада в центре Сумы, вспыхнул пожар. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших работниц заведения, еще семь человек были ранены.