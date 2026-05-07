Один из крупнейших НПЗ России второй раз за 8 дней поражен дроном, - СМИ

12:54 07.05.2026 Чт
2 мин
Что повреждено на российском заводе на этот раз?
aimg Валерий Ульяненко
Один из крупнейших НПЗ России второй раз за 8 дней поражен дроном, - СМИ Иллюстративное фото: НПЗ в Перми снова атакован дроном (Getty Images)
Один из крупнейших НПЗ России "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми второй раз за 8 дней был атакован беспилотником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

OSINT-аналитик ASTRA установил, что дрон нанес удар именно по этому НПЗ на основе видео очевидцев. Предположительно, был поражен резервуарный парк.

Атаку "на одну из промышленных площадок Пермского края" подтвердил и глава региона Дмитрий Махонин, однако он не уточнил названия предприятия.

"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края совершил налет вражеский беспилотник. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает", - говорится в его заявлении.

Фото: "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" второй раз под ударом за 8 дней (t.me/astrapress)

Он отметил, что угрозы химической опасности нет, и добавил, что в регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности" и "Ковер".

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год.

Завод поставляет топливо как гражданскому сектору, так и российской армии. Он расположен на расстоянии более чем в 1500 км от Украины.

Напомним, 29 апреля дроны СБУ впервые нанесли удар по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми. Тогда пожар был зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции, которая обеспечивает подачу нефти на НПЗ - огонь охватил почти все резервуары на объекте.

Отметим, после первой волны взрывов в Перми произошел выброс опасных веществ - в небе образовался характерный белый "гриб". Местных жителей предупредили об аварии с выбросом опасного вещества.

Российская Федерация НПЗ Пермь Дрони
