Зеленский подтвердил планы посетить США: есть несколько дат

США имеют несколько планов по завершению войны. Встреча украинской и американской сторон, вероятнее всего, состоится в США в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского для журналистов.

По словам Зеленского, накануне состоялся разговор с американской стороной с участием Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. С украинской стороны в разговоре участвовали Кирилл Буданов, Сергей Кислица и Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что стороны проговаривали возможности предстоящей встречи.

"Мы проговаривали возможности встречи, и есть несколько планов от США по окончании войны. У нас будет встреча, я думаю, что они хотят поделиться и с нами, и с русскими", – заявил президент.

И хотя точная дата встречи пока не определена, Зеленский отметил, что это произойдет в ближайшее время.

"Когда эта встреча - я пока не знаю. Я думаю, что, скорее всего, встреча эта будет в США с американской стороной. Есть несколько дат, надо просто посмотреть, чтобы все совпадало со всеми графиками. Думаю, будет встреча в ближайшие дни-неделю", - отметил глава государства.