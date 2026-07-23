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Зеленский подтвердил планы посетить США: есть несколько дат

17:25 23.07.2026 Чт
2 мин
Чтобы подобрать дату, нужно согласовать графики
aimg Валерия Абабина
Зеленский подтвердил планы посетить США: есть несколько дат Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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США имеют несколько планов по завершению войны. Встреча украинской и американской сторон, вероятнее всего, состоится в США в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского для журналистов.

По словам Зеленского, накануне состоялся разговор с американской стороной с участием Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. С украинской стороны в разговоре участвовали Кирилл Буданов, Сергей Кислица и Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что стороны проговаривали возможности предстоящей встречи.

"Мы проговаривали возможности встречи, и есть несколько планов от США по окончании войны. У нас будет встреча, я думаю, что они хотят поделиться и с нами, и с русскими", – заявил президент.

И хотя точная дата встречи пока не определена, Зеленский отметил, что это произойдет в ближайшее время.

"Когда эта встреча - я пока не знаю. Я думаю, что, скорее всего, встреча эта будет в США с американской стороной. Есть несколько дат, надо просто посмотреть, чтобы все совпадало со всеми графиками. Думаю, будет встреча в ближайшие дни-неделю", - отметил глава государства.

Напомним, вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили идеи по возобновлению переговоров с РФ для ускорения завершения войны.

По информации источников РБК-Украина, после этого разговора в Вашингтоне ожидают подтверждения графика ближайшего визита Зеленского в США . Главной темой обсуждений стала возможность возобновления диалога по завершению войны РФ против Украины.

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