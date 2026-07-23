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Зеленський підтвердив плани відвідати США: є кілька дат

17:25 23.07.2026 Чт
2 хв
Щоб підібрати дату, треба узгодити графіки
aimg Валерія Абабіна
Зеленський підтвердив плани відвідати США: є кілька дат Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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США мають кілька планів щодо завершення війни. Зустріч української та американської сторін найімовірніше відбудеться у США найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського для журналістів.

За словами Зеленського, напередодні відбулася розмова з американською стороною за участю Джареда Кушнера та Стіва Уіткоффа. З української сторони у розмові брали участь Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що сторони проговорювали можливості майбутньої зустрічі.

"Ми проговорювали можливості зустрічі, і є кілька планів від США щодо закінчення війни. У нас буде зустріч, я думаю, що вони хочуть поділитися і з нами, і з рускіми", - заявив президент.

І хоча точна дата зустрічі поки не визначена, Зеленський зазначив зо це відбудиться найближчим часом.

"Коли ця зустріч - я поки що не знаю. Я думаю, що скоріш за все зустріч ця буде в США з американською стороною. Є кілька дат, треба просто подивитися, щоб усе співпадало з усіма графіками. Думаю, буде зустріч найближчі дні-тиждень", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили ідеї щодо відновлення переговорів з РФ для прискорення завершення війни.

За інформацією джерел РБК-Україна, після цієї розмови у Вашингтоні очікують на підтвердження графіка найближчого візиту Зеленського до США. Головною темою обговорень стала можливість поновлення діалогу для завершення війни РФ проти України.

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