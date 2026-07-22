У Зеленского ждут подтверждение по графику Трампа для визита в США, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США. Но необходимо согласовать важный нюанс.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По словам собеседника, президент Украины хотел бы полететь в США уже в ближайшее время.
Источник добавил, что в Киеве пока что ждут подтверждение по графику президента США Дональда Трампа.
Последняя встреча президентов
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп последний раз встречались на полях саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля.
В ходе встречи американский лидер сделал ряд положительных заявлений об Украине. В частности, он подчеркнул, что у страны большое будущее. Также Трамп подчеркивал, что у них с Зеленским хорошие отношения.
Американский лидер отметил, что украинские дальнобойные удары по России являются эскалацией, которая может привести к завершению войны.
Главным результатом встречи стало решение Трампа предоставить Украине лицензии на производство Patrot.
Сегодня, 22 июля, глава украинского государства поговорил со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой обсуждений стала возможность возобновления диалога для завершения войны РФ против Украины.