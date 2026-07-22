У Зеленского ждут подтверждение по графику Трампа для визита в США, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США. Но необходимо согласовать важный нюанс.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, президент Украины хотел бы полететь в США уже в ближайшее время.

Источник добавил, что в Киеве пока что ждут подтверждение по графику президента США Дональда Трампа.

Последняя встреча президентов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп последний раз встречались на полях саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля.

В ходе встречи американский лидер сделал ряд положительных заявлений об Украине. В частности, он подчеркнул, что у страны большое будущее. Также Трамп подчеркивал, что у них с Зеленским хорошие отношения.

Американский лидер отметил, что украинские дальнобойные удары по России являются эскалацией, которая может привести к завершению войны.