У США есть несколько идей насчет переговоров с РФ, ожидаем встречу до осени, - Зеленский
Завершение войны снова будут обсуждать представители Украины, США и России. Есть новые предложения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Новая встреча насчет мирных переговоров
Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России должна пройти до осени.
Глава государства отметил, что получил предложения после телефонного разговора 22 июля со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Позже американцы обсудят их с россиянами.
"Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Безусловно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать", - говорит Зеленский.
Президент добавил, что эта встреча могла бы состояться уже в июле, если бы это зависело от Украины.
"Но не все зависит от нас", - говорит он.
США сфокусированы на Иране
Зеленский также заявил, что США акцентируют свое внимание на Иране.
"В Иране не такой cease fire, как всем хотелось", - сообщил президент.
И добавил, что, несмотря на это, продолжит борьбу за дипломатию.
Напомним, 22 июля Зеленский сообщил, что успехи Украины на фронте и в ударах по России создают вокруг Путина токсичную атмосферу. Его близкое окружение это признает.
Также Зеленский обсудил со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией для ускорения окончания войны в Украине.