У США есть несколько идей насчет переговоров с РФ, ожидаем встречу до осени, - Зеленский

Завершение войны снова будут обсуждать представители Украины, США и России. Есть новые предложения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Новая встреча насчет мирных переговоров

Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России должна пройти до осени.

Глава государства отметил, что получил предложения после телефонного разговора 22 июля со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Позже американцы обсудят их с россиянами.

"Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Безусловно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать", - говорит Зеленский.

Президент добавил, что эта встреча могла бы состояться уже в июле, если бы это зависело от Украины.

"Но не все зависит от нас", - говорит он.

США сфокусированы на Иране

Зеленский также заявил, что США акцентируют свое внимание на Иране.

"В Иране не такой cease fire, как всем хотелось", - сообщил президент.

И добавил, что, несмотря на это, продолжит борьбу за дипломатию.