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Зеленский обсудил с посланниками Трампа возобновление переговоров с РФ

19:31 22.07.2026 Ср
2 мин
Глава государства только что завершил разговор с Виткоффом и Кушнером
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Зеленский обсудил с посланниками Трампа возобновление переговоров с РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Axios Барака Равида и комментарий советника президента Дмитрия Литвина.

По словам корреспондента, глава государства и посланники американского президента Дональда Трампа обсудили идеи по возобновлению переговоров с РФ для ускорения завершения войны в Украине.

Равид отметил, что другие подробности разговора пока неизвестны.

РБК-Украина обратилось за подтверждением к Литвину, который в комментарии отметил, что разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером действительно состоялся.

"Только вот завершили разговор", - сказал советник президента.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о запланированной на 23 июля встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем переговоров станет поиск возможных путей завершения войны в Украине.

Сегодня глава Генштаба США Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в победе Украины в войне. Он подчеркнул, что для достижения этого необходимо существенно сократить финансовые поступления Кремля.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможного мирного соглашения.

РБК-Украина сообщало, что Россия может готовить провокации под чужим флагом, направленные против стран НАТО, чтобы подорвать доверие союзников к Украине.

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