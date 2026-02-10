Зеленский подписал указ о службе 60+: контракт на год и особые условия

Контракт 60+

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, разрешающий принимать на военную службу по контракту лиц, достигших предельного возраста (60 лет).

Согласно документу, во время военного положения такие граждане могут служить при признании их пригодными ВЛК и наличии письменного согласия командира части (для офицеров - по согласованию с Генштабом).