Зеленський підписав указ про службу 60+: контракт на рік і особливі умови

Українці, старші за 60 років, зможуть піти на службу за контрактом. Умови для такої служби затвердив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №108/2026 голови української держави.
Умови укладення контракту для осіб 60+:
У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.
Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, що дозволяє приймати на військову службу за контрактом осіб, які досягли граничного віку (60 років).
Згідно з документом, під час воєнного стану такі громадяни можуть служити за умови визнання їх придатними ЛКК і наявності письмової згоди командира частини (для офіцерів - за погодженням із Генштабом).