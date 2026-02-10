Зеленський підписав указ про службу 60+: контракт на рік і особливі умови

Контракт 60+

Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, що дозволяє приймати на військову службу за контрактом осіб, які досягли граничного віку (60 років).

Згідно з документом, під час воєнного стану такі громадяни можуть служити за умови визнання їх придатними ЛКК і наявності письмової згоди командира частини (для офіцерів - за погодженням із Генштабом).