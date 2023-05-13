Зеленский подписал новые пакеты санкций, а РФ потеряла позиции под Бахмутом: новости за 12 мая

Война РФ против Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись на 2 км.

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов. В общей сложности потери войск РФ в живой силе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже 197 670 военных.

По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе Россия рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины, чтобы сорвать ожидаемое украинское контрнаступление.

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили роту россиян и многие техники.

Помогали РФ контролировать "Запорожсталь". Зеленский ввел санкции против новых лиц

По словам Владимира Зеленского, сегодня в Украине санкционный день - он подписал соответствующие указы о введении новых ограничений.

"Первый санкционный пакет - в отношении "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек - 13 физических и 28 юридических, - с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский утвердил санкции против экс-нардепа Деркача.

Россияне теряют позиции под Бахмутом

Так, российские оккупанты продолжают попытки захватить украинский город Бахмут, Донецкой области. Также на востоке продолжают идти ожесточенные бои. Несмотря на это, наши защитники смогли продвинуться на 2 километра на Бахмутском направлении.

Спецпредставитель Китая едет в Украину и РФ для продвижения "мирных переговоров"

Министерство иностранных дел Китая объявило, что его специальный представитель по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с понедельника, 15 мая.

Как пояснили в китайском ведомстве, турне спецпредставителя направлено на "усилие по содействию мирным переговорам".

ЕС готов взаимодействовать с Китаем по поводу войны в Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в письме министрам иностранных дел стран ЕС подчеркнул, что Брюссель опасается Китая, но готов сотрудничать с ним для урегулирования войны в Украине.

"Вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России. Ясно, что амбиции Китая заключаются в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре... Поражение России в Украине не собьет с курса Китая. Китаю удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом", - отметил Боррель.

Зеленский провел новое заседание Ставки

Президент Украины отметил, что генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили о ситуации на фронте. Также были доклады от Залужного, Резникова и министра стратпрома Камышина.

По словам главы государства, украинские бойцы остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям.

Глава МАГАТЭ планирует представить соглашение по Запорожской АЭС в этом месяце, - Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев пытается добиться соглашения, чтобы снизить риск катастрофической ядерной аварии в результате военных действий, таких как обстрел электростанции, которая уже более года оккупирована Россией.

Дипломаты сообщили, что Гросси изложит так называемые "принципы" по защите ЗАЭС, которые к тому времени должны получить поддержку России и Украины. Некоторые из них уже давно известны, например, запрет на ведение огня по станции или с ее территории.