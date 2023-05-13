Зеленский подписал новые пакеты санкций, а РФ потеряла позиции под Бахмутом: новости за 12 мая

В пятницу, 12 мая, президент Владимир Зеленский подписал пакеты санкций, а Россия потеряла позиции под Бахмутом.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
По словам Владимира Зеленского, сегодня в Украине санкционный день - он подписал соответствующие указы о введении новых ограничений.
"Первый санкционный пакет - в отношении "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек - 13 физических и 28 юридических, - с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский утвердил санкции против экс-нардепа Деркача.
Так, российские оккупанты продолжают попытки захватить украинский город Бахмут, Донецкой области. Также на востоке продолжают идти ожесточенные бои. Несмотря на это, наши защитники смогли продвинуться на 2 километра на Бахмутском направлении.
Министерство иностранных дел Китая объявило, что его специальный представитель по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с понедельника, 15 мая.
Как пояснили в китайском ведомстве, турне спецпредставителя направлено на "усилие по содействию мирным переговорам".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в письме министрам иностранных дел стран ЕС подчеркнул, что Брюссель опасается Китая, но готов сотрудничать с ним для урегулирования войны в Украине.
"Вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России. Ясно, что амбиции Китая заключаются в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре... Поражение России в Украине не собьет с курса Китая. Китаю удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом", - отметил Боррель.
Президент Украины отметил, что генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили о ситуации на фронте. Также были доклады от Залужного, Резникова и министра стратпрома Камышина.
По словам главы государства, украинские бойцы остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев пытается добиться соглашения, чтобы снизить риск катастрофической ядерной аварии в результате военных действий, таких как обстрел электростанции, которая уже более года оккупирована Россией.
Дипломаты сообщили, что Гросси изложит так называемые "принципы" по защите ЗАЭС, которые к тому времени должны получить поддержку России и Украины. Некоторые из них уже давно известны, например, запрет на ведение огня по станции или с ее территории.