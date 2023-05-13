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Зеленський підписав нові пакети санкцій, а РФ втратила позиції під Бахмутом: новини за 12 травня

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 12 травня, президент Володимир Зеленський підписав пакети санкцій, а Росія втратила позиції під Бахмутом.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Допомагали РФ контролювати "Запоріжсталь". Зеленський ввів санкції проти нових осіб

За словами Володимира Зеленського, сьогодні в Україні санкційний день - він підписав відповідні укази щодо запровадження нових обмежень.

"Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський затвердив санкції проти екснардепа Деркача.

Росіяни втрачають позиції під Бахмутом

Так, російські окупанти продовжують спроби захопити українське місто Бахмут, Донецької області. Також на сході продовжують точитися запеклі бої. Попри це наші захисники змогли просунутись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку.

Спецпредставник Китаю їде в Україну та РФ для просування "мирних перемовин"

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що його спеціальний представник у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію з понеділка, 15 травня.

Як пояснили у китайському відомстві, турне спецпредставника спрямоване на "зусилля щодо сприяння мирним переговорам".

ЄС готовий взаємодіяти з Китаєм щодо війни в України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у листі міністрам закордонних справ країн ЄС наголосив, що Брюссель остерігається Китаю, але готовий співпрацювати з ним для урегулювання війни в України.

"Питання Китаю набагато складніше, ніж питання Росії. Ясно, що амбіції Китаю полягають у побудові нового світового порядку з Китаєм у його центрі... Поразка Росії в Україні не зіб'є з курсу Китаю. Китаю вдасться скористатися цим геополітичною перевагою", - зазначив Боррель.

Зеленський провів нове засідання Ставки

Президент України зазначив, що генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський доповіли про ситуацію на фронті. Також були доповіді від Залужного, Резнікова та міністра стратпрому Камишіна.

За словами глави держави, українські бійці зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

Глава МАГАТЕ планує представити угоду щодо Запорізької АЕС цього місяця, - Reuters

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже кілька місяців намагається домогтися угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл електростанції, яка вже понад рік окупована Росією.

Дипломати повідомили, що Гроссі викладе так звані "принципи" щодо захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.

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