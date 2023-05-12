750 оккупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб ВСУ обновил потери войск РФ за сутки

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов, а также уничтожили 5 вражеских танков, 15 артсистем и 9 беспилотников. Таким образом по состоянию на утро 12 мая потери войск РФ в живой силе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже 197 670 военных.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обновленные данные Генерального штаба ВСУ .

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

Напомним, что сутками ранее российские оккупанты в Украине потеряли 610 солдат, а также ВСУ уничтожили 14 вражеских артиллерийских систем, 12 ББМ и 4 танка.

Ранее в Главном управлении разведки Украины опубликовали перехват, как российский оккупант жаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.

Перед этим в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в оккупированном Луганске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.