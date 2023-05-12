750 оккупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб ВСУ обновил потери войск РФ за сутки
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов, а также уничтожили 5 вражеских танков, 15 артсистем и 9 беспилотников. Таким образом по состоянию на утро 12 мая потери войск РФ в живой силе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже 197 670 военных.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 197670 (+750) человек ликвидировано,
- танков - 3745 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин - 7295 (+8) ед.,
- артиллерийских систем - 3068 (+15) ед.,
- РСЗО - 559 (+2) ед.,
- средства ПВО - 312 (+2) ед.,
- самолетов - 308 (+0) ед.,
- вертолетов - 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2636 (+9) ед.,
- крылатые ракеты - 970 (+0) ед.,
- корабли /катера - 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5996 (+12) ед.,
- специальная техника - 393 (+2) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним, что сутками ранее российские оккупанты в Украине потеряли 610 солдат, а также ВСУ уничтожили 14 вражеских артиллерийских систем, 12 ББМ и 4 танка.
Ранее в Главном управлении разведки Украины опубликовали перехват, как российский оккупант жаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.
Перед этим в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в оккупированном Луганске.
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