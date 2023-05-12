Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили поставки ракет и снарядов, а военные доложили о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Во время Ставки командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ситуации на передовой.

"Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его на некоторых направлениях.... Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", - отметил глава государства.

Также участники Ставка заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, Генштаба ВСУ и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - добавил Зеленский.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что ВСУ заставили оккупантов отступить на два километра на некоторых участках на Бахмутском направлении.

При этом замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные не потеряли ни одной позиции за неделю.

Также она отметила, что защитники на востоке Украины не только обороняются, но и кое-где отбрасывают врага назад.

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