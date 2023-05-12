Россияне теряют позиции под Бахмутом: появилась обновленная карта боев

Появилась актуальная карта военных действий в Украине на пятницу, 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.

Так, российские оккупанты продолжают попытки захватить украинский город Бахмут, Донецкой области. Также на востоке продолжают идти ожесточенные бои. Несмотря на это, наши защитники смогли продвинуться на 2 километра на Бахмутском направлении. Также российские войска продолжают попытки захватить Марьинку. Бои продолжаются и на Авдеевском и Лиманском направлениях.