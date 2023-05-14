Зеленский подвел итоги визита в Италию: договорились об оружии и ПВО
Україна та Італія домовилися сьогодні про нові постачання зброї та ППО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент отметил, что Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы выстоять, защитить людей и территорию.
"Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Есть сегодня и совместная декларация с Италией: все важные вещи – Евросоюз, Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО", - сказал Зеленский.
Также Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к украинской "формуле мира".
"Это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии. Я рассказал о преступлениях, совершенных российскими кафирами против наших людей, о депортации украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой – в Украину", – отметил президент.
Ранее мы писали, Зеленский рассказал, как Папа Римский может помочь приблизить мир.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.