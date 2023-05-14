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Зеленский подвел итоги визита в Италию: договорились об оружии и ПВО

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Воскресенье 14 мая 2023 00:05
Зеленский подвел итоги визита в Италию: договорились об оружии и ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Україна та Італія домовилися сьогодні про нові постачання зброї та ППО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы выстоять, защитить людей и территорию.

"Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Есть сегодня и совместная декларация с Италией: все важные вещи – Евросоюз, Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО", - сказал Зеленский.

Также Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к украинской "формуле мира".

"Это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии. Я рассказал о преступлениях, совершенных российскими кафирами против наших людей, о депортации украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой – в Украину", – отметил президент.

Ранее мы писали, Зеленский рассказал, как Папа Римский может помочь приблизить мир.

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