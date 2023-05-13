Посредник не нужен. Зеленский рассказал, как Папа Римский может помочь приблизить мир

Украине не нужны посредники с агрессивной Россией. Киеву необходимо, чтобы был разработан план по миру в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства с представителями итальянских СМИ.

"При всем уважении к Его святости. Нам не нужны посредники между Украиной и агрессором. Вопрос в том, чтобы разработать план действий по справедливому миру в Украине. И вот здесь мы приглашаем Ватикан как одного из лидеров к этому формату (речь о формуле мира - ред.)", - заявил он.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с визитом в Рим. Подробнее о его визите - читайте в материале РБК-Украина.

В частности, президент провел встречу с Папой Франциском, которая длилась около 40 минут.

10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем российской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нет никакой секретной миссии Ватикана по окончании войны.

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