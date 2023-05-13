Зеленский предложил Папе Римскому присоединиться к украинской "формуле мира"

Сегодня, 13 мая, во время встречи с Папой Римским Франциском украинский президент Владимир Зеленский предложил ему присоединиться к украинской "формуле мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев. Подчеркнул и на десятках тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой", - сказал президент.

Кроме этого, Зеленский заявил, что попросил Папу Римского осудить российские преступления в Украине, "потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором".

"Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", - сообщил президент.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с визитом в Рим. Подробнее о его визите - читайте в материале РБК-Украина.

10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем российской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нет никакой секретной миссии Ватикана по окончании войны.

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