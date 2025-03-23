Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на переговоры
В столицу Саудовской Аравии прибыла делегация из РФ на "непрямые переговоры" Украины и РФ. Россияне пообщаются с представителями США 24 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Информацию о прибытии российской делегации на встречу с представителями США подтвердил один из ее участников, сенатор Григорий Карасин.
"Делегация (России - ред.) прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся завтра утром", - отметил он.
Также сегодня около 18:00 часов сегодня стало известно, что в столице Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США. Стороны обсуждают предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что сегодня команды работают над рядом сложных технических вопросов. В частности, в составе украинской делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча состоится на уровне технических команд. По его словам, в этот день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.
Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.
А сегодня советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта будут обсуждаться в частности вопрос прекращения огня в Черном море.
"На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море", - отметил Уолтц.
Также Уолтц заявил, что США планируют перемирие в ударах по инфраструктуре и в Черном море, а затем хотят прекращения огня на всей линии фронта в Украине.
А специальный представитель президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил оптимизм перед переговорами в Саудовской Аравии о завершении войны в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы "хочет мира".
Подробнее о том, кто будет участвовать в переговорах 24 марта от США, Украины и России, и как будут проходить эти переговоры - читайте в материале РБК-Украина.
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