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Зеленский о ночных ударах: Россия воюет против гражданских, необходимо больше ПВО

Суббота 02 марта 2024 09:21
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Зеленский о ночных ударах: Россия воюет против гражданских, необходимо больше ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы продолжают воевать против гражданских людей. Украина должна усилить воздушный щит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "Шахедов": Харьков, Одесса, города Сумской области. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир", - написал президент.

По словам лидера страны, сейчас в Одессе известно о двух погибших. Среди восьми пострадавших есть ребенок.

Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме, все службы на месте. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Нам нужно больше ПВО (противовоздушной обороны, - ред.) от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизни", - добавил Зеленский.

Атака на Одессу

После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего сейчас осматривают врачи.

Атака на Украину в ночь на 2 марта

В ночь на 2 марта российские террористы атаковали Украину:

  • 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей;
  • 17-ю ударными беспилотниками типа Shahed с территории российского Приморско-Ахтарска и крымской Балаклеи.

Всего во время боевой работы зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 14 "Шахедов".

В результате попаданий есть погибшие, а также пострадавшие в Одесской и Харьковской областях.

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