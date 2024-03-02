Удар дронов по многоэтажке Одессы: есть жертва, спасатели разбирают завалы

В Одессе в результате ночного удара российских оккупантов с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" и попадания беспилотника по многоэтажке погиб человек. Пострадали несколько граждан, среди них ребенок.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Чиновник обновил данные о последствиях вражеской воздушной атаки по городу и рассказал о жертве.

"К сожалению, есть один погибший в результате российской атаки", - говорится в его заявлении.

Глава ОВА добавил, что поисково-спасательная операция на месте попадания продолжается.

Перед тем в администрации рассказали, что из-за удара "Шахедов" были повреждены жилые многоэтажные дома, на месте продолжают работать специалисты, разбирающие завалы, под которыми могут находиться люди.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших, однако впоследствии данные были обновлены, и количество увеличилось уже до семи человек.

"3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей.

Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести", - сообщал чиновник.

Между тем, в одесских ТГ-каналах и пабликах опубликовали фото, как отмечается, с места попадания "Шахеда" по жилому дому.

Удар "Шахедами" по Украине в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в Украине вечером в пятницу начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники по типу "Шахед".

Около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, возник пожар, и зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, есть повреждения гаражей, данных о пострадавших нет.

Позже стало известно, что в Одесской области работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва.

Как рассказали позже в полиции Харьковской области, вражеские дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.