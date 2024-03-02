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В Одессе раздался взрыв, в области работает ПВО по вражеским дронам

Суббота 02 марта 2024 01:22
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В Одессе раздался взрыв, в области работает ПВО по вражеским дронам Фото: силы ПВО ВСУ работают в Одесской области из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области работают силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 2 марта из-за очередной российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". В Одессе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и "Суспільне Одеса".

"Идет боевая работа в Одесской области", - говорится в заявлении военных.

Также в оперативном командовании "Юг" напомнили о правилах безопасности для граждан во время воздушной атаки и работы ПВО, в частности, призвали находиться в укрытиях и соблюдать информ-тишину, не публиковать в интернете работу ПВО.

Позже, около 1:13, в Одессе был слышен взрыв.

В командовании Воздушных сил ВСУ вместе с тем предупреждали о том, что атака "Шахедов" из Черного моря продолжается.

"Новая группа враждебных БпЛА в направлении Одесщины/Николаевщины! Одесщина: группа "шахедов" в районе Одессы, еще одна группа севернее, двигается в направлении города!" - говорится в объявлении военных.

Около половины второго ночи в Воздушных силах заявили, что россияне запустили в направлении Одесской и Николаевской области новую группу дронов, кроме того, еще несколько групп "Шахедов" летят на Одессу с севера.

Атака "Шахедов" ночью 2 марта

Напомним, в Украине вечером в пятницу начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники по типу "Шахед".

Около полуночи в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, возник пожар, и зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, есть повреждения гаражей, данных о пострадавших нет.

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Одесса Взрыв ПВО Атака дронов
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