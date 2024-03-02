Спасательная операция продолжается. Что известно об ударе по многоэтажке в Одессе

В ночь на 2 марта российские террористы прибегли к массированному удару по территории Украины. Один из вражеских беспилотников попал по многоэтажке в Одессе, что привело к гибели гражданских людей.

О российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались Telegram-каналы главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), президента Украины Владимира Зеленского, городского совета Одессы, Воздушных сил, а также Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебы.

Массированная атака на территорию Украины

Российские террористы, в ночь на 2 марта, атаковали Украину:

3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей;

17-ю ударными беспилотниками типа Shahed с территории российского Приморско-Ахтарска и крымской Балаклеи.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны, во время воздушного нападения, уничтожили 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской и ряда других городов.

Удар по многоэтажке в Одессе

После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. После этого ОГА и мэрия сообщили о попадании одного из вражеских беспилотников по многоэтажке. Около 3 ночи было известно об одном погибшем, а также семерых пострадавших. Тогда же Кипер предупредил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Также в результате атаки повреждения получили и другие жилые многоэтажки города.

Украина нуждается в большем количестве ПВО

Комментируя ночную атаку российских террористов, Зеленский отметил, что враг продолжает воевать с гражданскими людьми. В частности он отметил, что в результате удара по многоэтажке было разрушено 18 квартир.

"Нам нужно больше ПВО (противовоздушной обороны, - ред.) от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизни", - добавил Зеленский.

Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует

Как отметил Кулеба, Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. По его словам, за каждую недоставленную ПВО Украине - страна-террорист отвечает сотнями ракет и беспилотников.

"На каждый снаряд, вывезенный из Европы вместо того, чтобы быть отправленным в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли. Инвестируйте в производство, покупайте и запрещайте экспорт за пределы Европы уже сейчас. Цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько нужно", а "так быстро и столько, сколько нужно". Выполняйте", - написал министр.

Количество жертв продолжало увеличиваться

Уже после 7 утра ГСЧС сообщило о второй жертве российского удара - спасатели изъяли из-под обломков тело еще одного погибшего.

В 9 утра стало известно о спасенном. По словам Кипера, мужчина, вероятно, в момент попадания дрона, находился в подвале. Пострадавший находился в сознании, его сразу осмотрели врачи.

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Одессе (t.me/dsns_telegram)

После 11 утра стало известно о третьей жертве удара российских террористов. Тогда же, на уровне первого этажа, под завалами было обнаружено тело погибшего ребенка. Согласно данным Одесского городского совета, ребенку на момент гибели было три месяца. В то же время Офис генерального прокурора утверждает, что возраст ребенка - от 3 до 5 лет.

В Одессе объявили траур, спасатели обнаружили тело четвертого человека

"В связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки завтра (3 марта, - ред.) в Одессе и области объявлен траур", - сообщил глава ОГА.

Около 13:00 спасатели обнаружили четвертое тело человека.

"Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники", - рассказала ГСЧС.

По состоянию на 13:50 известно о: