Зеленский озвучил условие для проведения выборов в Украине

Среда 24 сентября 2025 08:47
Зеленский озвучил условие для проведения выборов в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Ірина Глухова

Выборы в Украине могут состояться, если удастся обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для телеканала Fox News.

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - заявил президент.

На уточняющий вопрос журналиста о возможности проведения выборов, Зеленский отметил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности.

"Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности", - добавил глава государства.

Выборы в Украине

В условиях военного положения проведение внеочередных выборов президента Украины и народных депутатов остается возможным. В то же время организация избирательного процесса во время войны несет значительные риски для политической стабильности государства.

Самая большая проблема заключается в невозможности гарантировать полную безопасность голосования, ведь обстрелы продолжаются на всей территории Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам, но их проведение возможно только при условии полного прекращения огня на суше, в небе и на море.

А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.

Недавно издание Politico писало, что во время встречи с фракцией "Слуга народа" Владимир Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники утверждают: настоящая тема разговора была совсем другой.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

