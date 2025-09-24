Зеленский озвучил условие для проведения выборов в Украине

Выборы в Украине могут состояться, если удастся обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для телеканала Fox News.

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - заявил президент. На уточняющий вопрос журналиста о возможности проведения выборов, Зеленский отметил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности. "Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности", - добавил глава государства.