Зеленский озвучил условие для проведения выборов в Украине
Выборы в Украине могут состояться, если удастся обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для телеканала Fox News.
"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - заявил президент.
На уточняющий вопрос журналиста о возможности проведения выборов, Зеленский отметил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности.
"Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности", - добавил глава государства.
Выборы в Украине
В условиях военного положения проведение внеочередных выборов президента Украины и народных депутатов остается возможным. В то же время организация избирательного процесса во время войны несет значительные риски для политической стабильности государства.
Самая большая проблема заключается в невозможности гарантировать полную безопасность голосования, ведь обстрелы продолжаются на всей территории Украины.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к выборам, но их проведение возможно только при условии полного прекращения огня на суше, в небе и на море.
А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.
Недавно издание Politico писало, что во время встречи с фракцией "Слуга народа" Владимир Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники утверждают: настоящая тема разговора была совсем другой.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.