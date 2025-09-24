Зеленський озвучив умову для проведення виборів в Україні

Вибори в Україні можуть відбутися, якщо вдасться забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для телеканалу Fox News.

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - заявив президент.

На уточнююче запитання журналіста про можливість проведення виборів, Зеленський наголосив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.

"Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки", - додав глава держави.