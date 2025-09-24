ua en ru
Зеленський озвучив умову для проведення виборів в Україні

Середа 24 вересня 2025 08:47
Зеленський озвучив умову для проведення виборів в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua )
Автор: Ірина Глухова

Вибори в Україні можуть відбутися, якщо вдасться забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для телеканалу Fox News.

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - заявив президент.

На уточнююче запитання журналіста про можливість проведення виборів, Зеленський наголосив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.

"Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки", - додав глава держави.

Вибори в Україні

В умовах воєнного стану проведення позачергових виборів президента України та народних депутатів залишається можливим. Водночас організація виборчого процесу під час війни несе значні ризики для політичної стабільності держави.

Найбільша проблема полягає у неможливості гарантувати повну безпеку голосування, адже обстріли тривають на всій території України.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до виборів, але їх проведення можливе лише за умови повного припинення вогню на суші, в небі та на морі.

А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, це будуть унікальні вибори.

Нещодавно видання Politico писало, що під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" Володимир Зеленський нібито заявив про готовність брати участь у будь-яких виборах після завершення війни. Проте джерела стверджують: справжня тема розмови була зовсім іншою.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

