Зеленский озвучил, сколько похищенных Россией детей удалось вернуть в Украину

"Каждое возвращение является успехом, спасенный ребенок. Но также вызовом, потому что ребенок должен быть реинтегрирован и защищен от травмы, через которую он прошел. Первая леди Украины прилагается к реинтеграционным проектам для таких детей. И сегодня вы услышите от Елены об этой работе", - рассказал Зеленский.

Депортация украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей. Ранее было известно, что вернуть домой уже удалось более тысячи украинских детей, и этот процесс продолжается.

Именно факт депортации детей стал основанием для Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также добавим, что в апреле этого года Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

А вот двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.