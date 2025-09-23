RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский озвучил, сколько похищенных Россией детей удалось вернуть в Украину

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина смогла вернуть из Российской Федерации 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение детей в Нью-Йорке.

"Каждое возвращение является успехом, спасенный ребенок. Но также вызовом, потому что ребенок должен быть реинтегрирован и защищен от травмы, через которую он прошел. Первая леди Украины прилагается к реинтеграционным проектам для таких детей. И сегодня вы услышите от Елены об этой работе", - рассказал Зеленский.

Депортация украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей. Ранее было известно, что вернуть домой уже удалось более тысячи украинских детей, и этот процесс продолжается.

Именно факт депортации детей стал основанием для Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также добавим, что в апреле этого года Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

А вот двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеДети