Несмотря на давление училась в украинской школе: из оккупации вернули еще одного ребенка

С временно оккупированных территорий удалось вернуть ребенка, который, несмотря на давление, учился в украинской школе, и хотел продолжать обучение в Украине.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одного нашего ребенка с временно оккупированных территорий. Несмотря на годы давления и ограничений, она продолжала обучение в украинской школе онлайн и мечтала об образовании и будущем в свободной Украине", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня девушка уже в безопасности, рядом с родными, и получает необходимую поддержку, готовясь поступать в украинский университет.

"Спасибо Украинской сети за права ребенка за помощь в возвращении. Мы выполняем задание президента - возвращаем всех наших детей", - добавил руководитель Офиса президента.