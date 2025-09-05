ua en ru
Зеленский озвучил, что является наибольшей гарантией безопасности для Украины и Европы

Пятница 05 сентября 2025 12:04
Зеленский озвучил, что является наибольшей гарантией безопасности для Украины и Европы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Самой большой гарантией безопасности для Украины и всей Европы является украинская армия. Она насчитывает восемьсот тысяч человек и является одной из крупнейших и сильнейших в Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.

"Если наша армия останется сильной, вся Европа выиграет с точки зрения безопасности, потому что ей не будет угрожать опасность", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия насчитывает около 800 тысяч человек и является одной из крупнейших в Европе.

"Для нас и для Европы очень важно, чтобы все понимали: самой большой гарантией безопасности для Украины является украинская армия", - добавил он.

Президент также отметил, что международные партнеры согласились с необходимостью поддержки украинских войск.

Гарантии безопасности для Украины

Вчера в Париже лидеры ряда европейских стран встретились в Елисейском дворце для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

После встречи президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров.

А Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий.

Между тем в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.

