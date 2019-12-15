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Зеленський очікує кінця війни на Донбасі після нормандських зустрічей

Новини » Політика     15.12.2019 - 14:15
Зеленський очікує кінця війни на Донбасі після нормандських зустрічей
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський дав коментар "Росія 1"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустрічі в нормандському форматі по Донбасу дають можливість добитися результату - кінець війни в Україні. Про це він заявив знімальній групі каналу "Росія 1" в кулуарах саміту "нормандської четвірки".

Журналісти російського каналу запитали Зеленського, як пройшла зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Перша зустріч, особиста, поговорили, піднімали важливі дуже питання", - відповів президент України.

Зеленський, вважає, що зустрічі подібного формату дають можливість покласти край війні на Україні.

"Я вважаю, що правильний початок в принципі на таких зустрічах такого формату, у нас є можливість досягти результату - кінець війни в Україні, на території нашої країни. Через 4 місяці буде зустріч, тому що багато питань за один раз не вирішити і дійсно дуже багато різних поглядів, багато різних питань ", - додав він.

За слова Зеленського, в української сторони "трошки інші погляди" на мінські угоди, але головне - покладений початок спілкуванню.

Відзначимо, Зеленський раніше заявив, що інтерв'ю російському каналу не давав.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що ніяких змін в мінських угодах не буде і бути не може.

До нормандської зустрічі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей.

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