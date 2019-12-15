ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский ожидает конца войны на Донбассе после нормандских встреч

Новости » Политика     15.12.2019 - 14:15
Зеленский ожидает конца войны на Донбассе после нормандских встреч
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский дал комментарий "Россия 1"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встречи в нормандском формате по Донбассу дают возможность добиться результата - конец войны в Украине. Об этом он заявил съемочной группе канала "Россия 1" в кулуарах саммита "нормандской четверки".

Журналисты российского канала спросили Зеленского, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил президент Украины.

Зеленский, считает, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное - положено начало общению.

Отметим, Зеленский ранее заявил, что интервью российскому каналу не давал.

Напомним, ранее в России заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может.

До нормандской встречи министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей.

У Путина рассказали, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе На Донбассе ранили украинского военного
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь