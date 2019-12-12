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У Росії відмовились змінювати мінські угоди

Новини » Політика     12.12.2019 - 11:26
У Росії відмовились змінювати мінські угоди
Фото: Борис Гризлов (government.ru)

Мінські домовленості у РФ назвали непорушними

Ніяких змін в мінських угодах не буде і бути не може. Про це заявив представник Росії в контактній групі Борис Гризлов, повідомляють росЗМІ.

Гризлов вважає, що заяви України про підготовку якихось змін в мінські домовленості "носять провокаційний характер".

"З київської сторони прозвучали заяви про підготовку якихось змін в мінські домовленості. Подібні заяви носять провокаційний характер і здатні ускладнити ситуацію на Донбасі. Знову підкреслю: жодних змін в мінські домовленості не буде і бути не може. Вся робота і контактної групи, і нормандського формату спрямована на їх виконання", - заявив він.

За його словами, мінські домовленості непорушні.

"Києву потрібно думати не про перегляд, а про виконання своїх зобов'язань по мінським домовленостям. Будь-які київські заяви про перегляд мінських домовленостей приносять Україні тільки шкоду, і за попередні роки в цьому можна було неодноразово переконатися", - заявив Гризлов.

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