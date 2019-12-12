Зеленський спростував інтерв'ю російському каналу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю

Президент Володимир Зеленський заявив, що інтерв'ю російському каналу не давав. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами президента, він просто відповів на запитання у коридорі.

"Я не давав інтервью телеканалу "Росія". Жінка запитала щось в коридорі - я відповів", - зазначив він.

Раніше росЗМІ писали, що Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії.

"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - сказав Зеленський в бесіді з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Парижі.

Зазначимо, Володимир Зеленський підтвердив, що тиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну.

РБК-Україна писало, що 9 грудня у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна. У Кремлі повідомляли, що Путін та Зеленський потиснули руки.