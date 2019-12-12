ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський спростував інтерв'ю російському каналу

Новини » Політика     12.12.2019 - 23:21
Зеленський спростував інтерв'ю російському каналу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю

Президент Володимир Зеленський заявив, що інтерв'ю російському каналу не давав. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами президента, він просто відповів на запитання у коридорі.

"Я не давав інтервью телеканалу "Росія". Жінка запитала щось в коридорі - я відповів", - зазначив він.

Раніше росЗМІ писали, що Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії.

"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - сказав Зеленський в бесіді з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Парижі.

Зазначимо, Володимир Зеленський підтвердив, що тиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну.

РБК-Україна писало, що 9 грудня у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна. У Кремлі повідомляли, що Путін та Зеленський потиснули руки.

Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: якщо стіна - це інша держава Зеленський про Путіна: Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог
Новини України Володимир Зеленськийинтервью
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся