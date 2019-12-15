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У Путіна розповіли, як Зеленському вирішити конфлікт на Донбасі

Новини » Політика     15.12.2019 - 13:42
У Путіна розповіли, як Зеленському вирішити конфлікт на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Путіна заявили, що потрібно домінування на політичній арені України

Президент Володимир Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, але для цього потрібно домінування на політичній арені України. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що це допоможе вирішити конфлікт на сході України.

"Для вирішення конфлікту на Донбасі потрібно домінування на політичній арені України", - заявив Пєсков.

Сьогодні "Донецька народна республіка" заявила, що готова запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков повідомляв, що контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленостях до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.

Проте представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що жодних змін до мінської угоди не буде і бути не може.

РБК-Україна писало, що 9 грудня відбулася нормандська зустріч і двосторонні переговори Путіна і Зеленського. Український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

На Донбасі поранили українського військового Зеленський шукає нових контактів з Трампом, - NYT
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбас
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