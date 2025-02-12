Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО: помощь будет, но есть условие

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным членство Украины в Североатлантическом альянсе. Вашингтон продолжит оказание помощи Украине, но изменит ее характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой корреспондента CBS News Дженнифер Джейкобс .

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете на вопрос о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, глава Белого дома ответил, что "он не против" и "не думает, что это практично".

Он подтвердил заявление министра обороны США Пита Гегсета, в котором сказал, что считает членство Украины в Альянсе маловероятным или непрактичным.

"Я думаю, что, вероятно, это правда", - сказал Трамп.

В то же время, он заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".

Кроме того, по мнению Трампа, Путин "хочет мира". По его словам, их телефонный разговор длился час.

"Я думаю, что могу сказать с большой уверенностью: он хочет, чтобы это закончилось", - сказал президент США о войне с Украиной.