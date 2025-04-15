Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО
Вступление Украины в НАТО - необратимый процесс. Однако не надо связывать его с возможным мирным соглашением в российско-украинской войне.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.
Генсек заверил, что членство Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса, несмотря на все дискуссии.
"Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита: путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось".
Когда Рютте переспросили о словах президента США Дональда Трампа, что вопрос членства Украины в НАТО закрыт, он повторил: "Путь Украины необратим".
Впрочем, чиновник уже не впервые подчеркнул, что не следует связывать переговоры о достижении мира в Украине с ее вступлением в Альянс.
"Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы не обещали, что это будет частью мирного соглашения", - подчеркнул Рютте.
Украина и НАТО
Напомним, что Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО еще на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным. Позже Трамп вообще заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО.
"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.
А вот министр обороны США Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО в качестве гарантии для завершения войны.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.
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