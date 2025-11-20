ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

"Мирный план" Трампа по Украине: Bloomberg узнал еще два ключевых требования

Четверг 20 ноября 2025 17:25
"Мирный план" Трампа по Украине: Bloomberg узнал еще два ключевых требования Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

"Мирный план" президента США Дональда Трампа по завершению войны предусматривает серьезные уступки Украине - от передачи части Донбасса России до отмены санкций и остановки расследований военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В рамках документа, содержащего 28 пунктов, также предлагаются другие уступки, в том числе ограничение Вооруженных сил Украины и территориальные уступки на востоке.

По информации собеседников издания в политических кругах, Вашингтон передал сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости рассмотреть условия прекращения войны, согласованные после консультаций с Москвой.

План якобы предусматривает не только снятие международных санкций, но и остановку процессов, которые документируют российские преступления против мирного населения и инфраструктуры Украины. Для Кремля это - вопрос стратегического выживания и восстановления экономического влияния.

Параллельно в Киеве находится делегация американских военных высокого уровня во главе с госсекретарем армии США Дэном Дрисколлом. Цель визита - поиск путей "принудить" Россию к завершению войны, однако европейские дипломаты скептичны: они напоминают, что российский диктатор Владимир Путин не раз имитировал открытость к переговорам, а после этого продолжал агрессию.

В Брюсселе также предупреждают: любой мирный план, который не учитывает позицию Украины и ЕС, вряд ли будет жизнеспособным.

Европейские правительства считают, что без восстановления справедливости и ответственности за преступления любые договоренности лишь заморозят войну и создадут угрозу новой эскалации.

Подробнее о "мирном плане" - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил разработку идей для "мирного плана" Трампа.

Кроме этого американский сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что ни одно соглашение по завершению войны не будет иметь шансов на успех без военной поддержки США для Украины и мер, которые ограничат финансовые возможности России продолжать войну.

Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
