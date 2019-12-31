Зеленський і Путін домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Також президенти привітали один одного з підписанням контракту на транзит газу

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як наголошується, президенти двох держав привітали один одного з укладенням контракту на транзит російського газу по території України, підписаної 30 грудня. А також з наступаючими святами та проведеним взаємним звільненням затриманих осіб, яке відбулося 29 грудня.

Також під час розмови лідери домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які знаходяться в Криму і на території Російської Федерації, і росіян, утримуваних в Україні.

Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом.

У свою чергу, в прес-службі Кремля відзначили, що розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася за ініціативою української сторони.

"Підкреслена важливість ув'язненої напередодні "пакетної" угоди, що передбачає продовження до 1 січня 2020 року безперебійного транзиту російського газу в Європу через територію України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, був відзначений "конструктивний характер минулих переговорів, підсумки яких створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем".

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Як сказала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, питання буде обговорюватися в Мінську.

Крім того, 30 грудня Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.