RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский последний человек, от которого нужна помощь: Трамп о ситуации на Ближнем Востоке

02:40 15.03.2026 Вс
2 мин
Снова игра на публику?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке. Причем он утверждает, что украинский президент это последний человек, от которого нужна помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Читайте также: В Иране назвали Украину "законной целью" из-за помощи Израилю дронами

Как известно, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь американским войскам их из союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских дронов, используя опыт украинских военных в сбитии российских беспилотников.

Однако Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что "последний человек, от которого нам нужна помощь - это Зеленский".

При этом лидер президент отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

Также Трамп вновь допустил, что Россия может делиться с Ираном разведданными о расположении американских войск, аргументировав это тем, что некоторую информацию США передают Украине и пытаются установить мир между странами.

Отказ США от помощи

Напомним, что на днях Дональд Трамп уже говорил, что его страна не нуждается в помощи Украины в защите от дронов. Он подчеркнул, что Киев якобы никоим образом не помогает Вашингтону в этом вопросе.

При этом сам Владимир Зеленский назвал слова Трампа "риторикой".

"Риторика - это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", - сказал президент, комментируя заявление Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаИранДональд ТрампБлижний востокДрони