Зеленский последний человек, от которого нужна помощь: Трамп о ситуации на Ближнем Востоке

Как известно, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь американским войскам их из союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских дронов, используя опыт украинских военных в сбитии российских беспилотников.

Однако Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что "последний человек, от которого нам нужна помощь - это Зеленский".

При этом лидер президент отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

Также Трамп вновь допустил, что Россия может делиться с Ираном разведданными о расположении американских войск, аргументировав это тем, что некоторую информацию США передают Украине и пытаются установить мир между странами.