Зеленський остання людина, від якої потрібна допомога: Трамп про ситуацію на Близькому Сході

Як відомо, на початку березня президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти американським військам і їхнім союзникам на Близькому Сході в перехопленні іранських дронів, використовуючи досвід українських військових у збитті російських безпілотників.

Однак Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", додавши, що "остання людина, від якої нам потрібна допомога - це Зеленський".

При цьому лідер президент відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.

Також Трамп знову допустив, що Росія може ділитися з Іраном розвідданими про розташування американських військ, аргументувавши це тим, що деяку інформацію США передають Україні та намагаються встановити мир між країнами.