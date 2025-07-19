Зеленский обновил состав СНБО после перезагрузки правительства

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны после того, как произошла перезагрузка Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

В то же время указано, что ряд указов по изменению состава СНБО, выданные в 2024 и 2025 годах, теряют свою силу.

В соответствии с указом президента за №501/2025, в состав СНБО включены следующие лица:

Перестановки в правительстве

Напомним, что 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины. В то же время Андрей Сибига снова стал главой Министерства иностранных дел.

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.

В новом правительстве потеряли должности министр стратегической промышленности Герман Сметанин, которого вернули в "Укроборонпром", вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина и ряд других.

Больше о перестановках в Кабмине можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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