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Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко

Киев, Среда 16 июля 2025 09:25
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Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко Юлия Свириденко и Денис Шмыгаль (фото: Getty Images)
Автор: Милан Лелич

О том как проходит процесс смены правительства, как родилась идея назначить Дениса Шмыгаля министром обороны, вокруг каких должностей в Кабмине развернулась самая острая закулисная борьба – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Почему власть спешила с перезагрузкой Кабмина?
  • Зачем Шмыгаля назначили в Минобороны?
  • На кого будет опираться Свириденко в новом правительстве?
  • Как пост вице-премьера по ЕС и НАТО стал местом главных кадровых боев?

– Наше первое правительство, если еще помните, это были вообще "космонавты". Потом пришло "правительство спасения", постоянно от чего-то спасал, то ковид, то большая война. Сейчас у нас будет третье правительство, своего рода микс: есть там и опытные люди, но с творческим запалом и креативом, – рассуждает в разговоре с РБК-Украина один из видных нардепов от "Слуги народа".

Мы общаемся накануне увольнения Дениса Шмыгаля с должности премьера, которое должно состояться сегодня, 16 июля. Хотя уже много раз казалось, что это может случиться гораздо раньше. Тем не менее, каждый раз Шмыгалю удавалось устоять и в итоге пробыть премьер-министром рекордный срок, более пяти лет – прогноз, который едва ли кто-то бы в момент его назначения, в марте 2020-го.

– Шмыгаль умел балансировать Кабмин. И все привыкли, что все хорошо, но это работа, которую никто не видел и не ценил. За Шмыгалем закрепилась репутация второй скрипки, что он не субъектный и зависит от ОП, но это был его выбор – оставаться в тени, – говорит один из собеседников от власти.

Два крыла Кабмина

Как и писало РБК-Украина, на этот раз разговоры о смене Кабмина действительно имели под собой основу. И действительно саму перезагрузку было решено проводить уже после Конференции по восстановлению в Риме.

Впрочем, к концу прошлой недели среди депутатов прошли слухи, что увольнение Шмыгаля вообще отложат на август, но в итоге парламент все же займется этим в середине июля.

Одним из факторов стало то, чтобы успеть назначить нового посла в США до конференции украинских послов в разных странах, которая пройдет в Киеве 21 июля.

Представлять интересы Украины в Вашингтоне отправится министр обороны Рустем Умеров. Это назначение нельзя назвать слишком уж неожиданным. На протяжении последних месяцев разные собеседники РБК-Украина расхваливали коммуникационные способности Умерова, его умение разговаривать с Западом, в том числе американцами. Потому его командировка в Вашингтон в этом плане логична.

Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от СвириденкоРустем Умеров (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Тем более, если учесть, что с главной задачей – организацией всех процессов в министерстве обороны – Умеров, по оценке источников издания, справлялся так себе.

– Там нужен кто-то, кто смог бы навести порядок, – сказал изданию собеседник в "Слуге народа".

И таким "кто-то" и стал Шмыгаль, который зарекомендовал себя в правительстве как грамотный организатор.

При этом со стороны такой перевод – с поста премьера на пост министра обороны – в любом случае выглядит как понижение. Особенно непонятное потому, что происходит без каких-либо внятных публичных объяснений. Недоумевают в этой ситуации и многие европейские дипломаты.

Впрочем, РБК-Украина слышало и другую трактовку происходящего. Мол, сейчас все внимание государства будет еще больше заточено на оборонную сферу, там колоссальные бюджеты и хаос, который надо побороть. А свой перевод Шмыгаль не расценил как понижение, поскольку является командным игроком и готов выполнять те задачи, которые ему поручат, даже видя в этом некую "миссию".

Тем более, что функционал Минобороны расширят, присоединив к нему Минстратегпром. А вот дать Шмыгалю вице-премьерский статус или как-то переименовать должность для большего веса не получится – должность министра обороны прямо прописана в Конституции.

В любом случае, сама концепция с переводом Шмыгаля в минобороны, по информации РБК-Украина, родилась во время бесед Владимира Зеленского с Давидом Арахамией, соратником Шмыгаля, несколько раз "сбивавшего" его отставку во время предыдущих атак на премьера.

В любом случае, как заверил издание один из представителей "Слуги народа", для многих нардепов именно перевод Шмыгаля в Минобороны – главное событие в текущей кадровой комбинации, даже не назначение Юлии Свириденко премьером.

В принципе, в самом факте такого назначения особых сюрпризов нету – уже долго время именно Свириденко была единственным реальным претендентом на премьерский пост в случае отставки Шмыгаля. На ее стороне – поддержка со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака, а также несколько успешных (как минимум, с точки зрения Банковой) кейсов, вроде согласования "минерального соглашения" с американцами. Кроме того, у нее достаточно хорошие отношения с различными бизнес-ассоциациями, рассказывают собеседники издания.

Большую поддержку Свириденко на новом посту будет оказывать настоящий ветеран исполнительной власти времен Зеленского, вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров, которого повысят до первого вице-премьера и отдадут курировать едва ли не пол Кабмина.

– Замысел какой: задача Свириденко и Федорова – создавать инвестклимат, грубо говоря, чтобы зарабатывались деньги. А задача Шмыгаля – эти деньги тратить с наибольшей эффективностью, вот такие два элемента, – рассказывает РБК-Украина собеседник в президентском окружении.

ЕС и НАТО в центре внимания

– Желательно, чтоб у людей в новом Кабмине хотя бы не было подозрений по уголовным делам, – с иронией отмечает в разговоре с изданием один из депутатов от "СН".

По этому критерию автоматически "отпадал" вице-премьер и министр объединения украинцев Алексей Чернышов. Более того, его историю с продолжительной зарубежной командировкой и уголовным делом власть восприняла как тяжелый имиджевый удар для себя, что и стало еще одним толчком к перезагрузке правительства.

Кроме того, нового главу получит Министерство культуры, теперь уже без "стратегических коммуникацией", которые передадут в какое-то другое ведомство (какое – пока неизвестно). Николай Точицкий, которого собеседники издания характеризовали как грамотного дипломата, в Минкульте оказался просто не на своем месте. Теперь же он, очевидно, продолжит свою работу по родной дипломатической линии.

Вместо него предложение возглавить министерство направили Веронике Селега – директору креативного агентства, которая уже возглавляла департамент гуманитарной политики в ОП в первые месяцы президентства Зеленского (до Селеги пост предлагали и другим кандидаткам, те отказались). Немаловажно, что Селегу собеседники издания называют хорошей знакомой Юлии Свириденко.

Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от СвириденкоВладимир Зеленский и Юоия Свириденко (фото: facebook.com/yulia svyrydenko)

Таким образом, новый премьер получил бы еще одного "своего" человека в своем же правительстве. Ведь пока с этим у Свириденко довольно туго. К числу "своих" она может отнести своего заместителя в Минэкономики Алексея Соболева, который теперь пойдет на повышение и возглавит министерство. Тем более, к нему еще и присоединят Минагрополитики и Минэкологии – в рамках общей концепции "оптимизации исполнительной власти". Впрочем, это не первый эксперимент подобного плана по слиянию министерств, и предыдущие сложно назвать удачными.

Также своего поста лишится министр соцполитики Оксана Жолнович, работой которой "наверху" вроде бы давно были недовольны.

– С другой стороны, там такое министерство, что ты хорошим никогда не будешь, если денег на социалку все время не хватает. Так что там, наверное, просто надо раз в год менять министра, – говорит один из собеседников РБК-Украина во власти.

Пока на пост глав Минсоца перешел из министерства финансов его первый зам Денис Улюкаев. Долгое время источники сообщали о том, что к Минсоцу могут присоединить и министерство ветеранов, но в итоге от идеи отказались.

Пожалуй, самая большая интрига и самая большая борьба во время перезагрузки Кабмина развернулась вокруг Минюста и направления европейской и евроатлантической интеграции. В нынешнем правительстве эти должности совмещала Ольга Стефанишина. С тем объяснением, что переговоры о вступление в Евросоюз, за которые она отвечала, – это в первую очередь, об изменениях законодательства, потому Минюст все же логичен.

Тем не менее, Стефанишину было решено убрать, что для многих (в том числе и европейцев) стало сюрпризом, а посты вице-премьера по ЕС/НАТО снова разделить с Минюстом.

На Минюст всерьез рассматривались две кандидатуры: Ирина Мудрая из ОП и Герман Галущенко, действующий министр энергетики. Вечером вторника источники сообщили РБК-Украина: в Минюст все-таки пойдет Галущенко. Его место в Минэнерго займет глава Минэкологии Светлана Гринчук, которая де-факто осталась бы без должности после ликвидации своего министерства.

А вот в борьбе за пост "европейского" вице-премьера интрига жила до самого конца. Предполагалось, что его займет замминистра экономики и торговый представитель Тарас Качка, тем более, он уже имеет большой опыт переговоров с европейцами о торговых квотах. Качку как своего заместителя активно продвигала на пост Свириденко.

В то же время, появился и другой кандидат, которого в частности, активно поддержала уходящая из Кабмина Стефанишина – посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов (сама Стефанишина, как предполагается, в любом случае займет его нынешнюю должность). По состоянию на поздний вечер вторника источники уверяли, что Свириденко смогла отстоять Качку – но допускали, что ситуация еще может поменяться.

Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от СвириденкоСлева - Денис Улютин, справа - Тарас Качка (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Большая борьба велась и вокруг кресла главы Минобразования. К министру Оксену Лисовому у ряда нардепов накопилось много вопросов, озвучивалось даже имя его возможного сменщика – его же зама Андрея Витренко, против чего даже успели состояться студенческие акции протеста.

Ситуация дошла до того, что ряд депутатов угрожали сорвать "пакетное" голосование за состав Кабмина, требуя рассматривать и утверждать каждого министра по отдельности. Это и затянуло бы процесс, и существенно повысило риски его срыва вообще – поскольку голосов могло не хватить. Но вчера на правительственном уровне состоялся ряд встреч с недовольными депутатами, их претензии вроде бы удалось снять, поддержал Лисового и вице-премьер Федоров.

Таким образом, членов Кабмина, кроме министров обороны и иностранных дел, будут утверждать списком. Собеседники РБК-Украина в парламенте рассказывают, что запас голосов не то чтобы большой, но имеется: 235-240 "за", из которых примерно 180 "слуг народа", кроме того, депутаты из "Довиры", "За майбутнє", осколков ОПЗЖ – словом голосов должно хватить, сюрпризы не ожидаются.

При этом какого-то отдельного активного "сбора" голосов за инициативу не было. Это неудивительно, потому что главный "сборщик" – глава фракции Давид Арахамия – вряд ли бы взялся за работу с большим энтузиазмом. Один из главных политических последствий нынешней кадровой перезагрузки, о чем уже писало РБК-Украина – в давней борьбе между Андреем Ермаком и Давидом Арахамией за влияние и внимание Зеленского наконец-то победил первый.

– В целом, как вы думаете, хотя бы хуже не станет? – поинтересовалось РБК-Украина перспективами жизни при новом Кабмине у одного из опытных депутатов от власти.

– Нет. Ну, не должно. Потенциал есть, а там посмотрим, – ответил собеседник.

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