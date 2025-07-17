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Андрей Сибига сохранил должность главы МИД в обновленном Кабмине

Четверг 17 июля 2025 15:49
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Андрей Сибига сохранил должность главы МИД в обновленном Кабмине Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Андрей Сибига продолжит работу на должности министра иностранных дел Украины. Верховная рада приняла соответствующее решение 17 июля на фоне перестановок в Кабмине.

Подробнее о переназначении главы МИД – в материале РБК-Украина.

Сибига остается в МИД

Парламент поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должности руководителя Министерства иностранных дел Украины. Таким образом, глава ведомства продолжит свою работу в обновленном Кабмине премьера Юлии Свириденко.

За это решение проголосовало 271 народных депутатов.
Андрей Сибига сохранил должность главы МИД в обновленном Кабмине

Заметим, что согласно процедуре, представление на назначение министра иностранных дел, как и министра обороны, внес в Раду президент Владимир Зеленский. В то время как кандидатуры большинства министров предлагает премьер.

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Иванович Сибига родился в 1975 году на Тернопольщине в городе Зборов. Получил образование в Львовском университете – изучал международные отношения и правоведение.

Карьеру в МИД начал еще в конце 90-х и с тех пор прошел путь от атташе до министра.

Работал в посольстве Украины в Польше, а затем занимал высокие должности в МИД, в частности был директором консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

С 2016 по 2021 год возглавлял украинское посольство в Турции. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла с 2017 года.

После возвращения в Украину стал заместителем руководителя Офиса президента, отвечал за внешнюю политику и стратегические партнерства.

В 2024-м его назначили первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а уже в сентябре того же года – руководителем МИД Украины.

Перестановки в Кабмине

16 июля 2025 Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство. Его каденция стала самой длинной в истории независимой Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил возглавить Кабмин Юлии Свириденко, занимавшей должность первого вице-премьера и министра экономики с 2021 года.

В рамках перезагрузки правительства было предложено реорганизовать ряд министерств и назначить новых руководителей в несколько ведомств. Впрочем, Министерство иностранных дел кадровые изменения не затронули.

Больше о перестановках в Кабмине можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины МИД Украины Андрей Сибига
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