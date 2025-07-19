Зеленський оновив склад РНБО після перезавантаження уряду

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після того, як відбулося перезавантаження Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Водночас зазначено, що низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 та 2025 роках, втрачають свою чинність.

Відповідно до указу президента за №501/2025, до складу РНБО включені наступні особи:

Перестановки в уряді

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль тепер очолює Міністерство оборони України. Водночас Андрій Сибіга знову став главою Міністерства закордонних справ.

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Олександра Литвиненка. До цього він очолював Міністерство оборони України.

В новому уряді втратили посади міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, якого повернули в "Укроборонпром", віцепрем'єр та міністр юстиції Ольга Стефанішина та низка інших.

Більше про перестановки в Кабміні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

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