Зеленський оновив склад РНБО після перезавантаження уряду
Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після того, як відбулося перезавантаження Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.
Відповідно до указу президента за №501/2025, до складу РНБО включені наступні особи:
- Зеленський Володимир Олександрович - Президент України, Голова Ради національної безпеки та оборони України;
- Галущенко Герман Валерійович - Міністр юстиції України;
- Гринчук Світлана Василівна - Міністр енергетики України;
- Єрмак Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України;
- Загородній Анатолій Глібович - президент Національної академії наук України;
- Іващенко Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Клименко Ігор Володимирович - Міністр внутрішніх справ України;
- Кравченко Руслан Андрійович - Генеральний прокурор;
- Ляшко Віктор Кирилович - Міністр охорони здоров'я України;
- Малюк Василь Васильович - Голова Служби безпеки України;
- Марченко Сергій Михайлович - Міністр фінансів України;
- Пишний Андрій Григорович - Голова Національного банку України (за згодою);
- Пронін Філіп Євгенович - Голова Державної служби фінансового моніторингу країни;
- Свириденко Юлія Анатоліївна - Прем'єр-міністр України;
- Сибіга Андрій Іванович - Міністр закордонних справ України;
- Сирський Олександр Станіславович - Головнокомандувач Збройних Сил України;
- Соболев Олексій Дмитрович - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Стефанчук Руслан Олексійович - Голова Верховної Ради України (за згодою);
- Умєров Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки та оборони України;
- Федоров Михайло Альбертович - Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;
- Шмигаль Денис Анатолійович - Міністр оборони України.
Водночас зазначено, що низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 та 2025 роках, втрачають свою чинність.
Перестановки в уряді
Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль тепер очолює Міністерство оборони України. Водночас Андрій Сибіга знову став главою Міністерства закордонних справ.
Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Олександра Литвиненка. До цього він очолював Міністерство оборони України.
В новому уряді втратили посади міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, якого повернули в "Укроборонпром", віцепрем'єр та міністр юстиції Ольга Стефанішина та низка інших.
Більше про перестановки в Кабміні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.
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