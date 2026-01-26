Зеленский обновил состав СНБО

Кадровые перестановки во власти

В начале года Владимир Зеленский инициировал масштабные кадровые изменения в высшем руководстве государства. Должность руководителя Офиса президента занял Кирилл Буданов, а Главное управление разведки возглавил Олег Иващенко, который ранее руководил Службой внешней разведки.

Ротации произошли и в правительстве: Михаил Федоров назначен министром обороны, тогда как Денис Шмыгаль стал первым вице-премьер-министром и главой Министерства энергетики.

Президент также объявил об обновлении руководства силовых и правоохранительных структур, а также будущие кадровые изменения в армии. В то же время большинство уволенных чиновников останутся работать в государственной системе на других должностях.

Отдельно был уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, а временным руководителем ГПСУ назначен Валерий Вавринюк. Также заменен ряд руководителей областных военных администраций. Кроме того, Дмитрий Кулеба вернулся в команду президента, а Сергей Кислица стал первым заместителем руководителя Офиса президента.