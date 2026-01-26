RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский обновил состав СНБО

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 26 января, президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.

Согласно указу главы государства, в состав СНБО вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Изменения закреплены указом президента №80/2026 от 26 января 2026 года, который обнародован на официальном сайте главы государства.

В то же время, этим же указом, из состава СНБО выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.

 

Кадровые перестановки во власти

В начале года Владимир Зеленский инициировал масштабные кадровые изменения в высшем руководстве государства. Должность руководителя Офиса президента занял Кирилл Буданов, а Главное управление разведки возглавил Олег Иващенко, который ранее руководил Службой внешней разведки.

Ротации произошли и в правительстве: Михаил Федоров назначен министром обороны, тогда как Денис Шмыгаль стал первым вице-премьер-министром и главой Министерства энергетики.

Президент также объявил об обновлении руководства силовых и правоохранительных структур, а также будущие кадровые изменения в армии. В то же время большинство уволенных чиновников останутся работать в государственной системе на других должностях.

Отдельно был уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, а временным руководителем ГПСУ назначен Валерий Вавринюк. Также заменен ряд руководителей областных военных администраций. Кроме того, Дмитрий Кулеба вернулся в команду президента, а Сергей Кислица стал первым заместителем руководителя Офиса президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОВладимир Зеленский