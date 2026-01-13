Рада поддержала отставку Малюка с должности главы СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Отметим, в понедельник, 13 января, что комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности и не поддержал решение.

Впрочем, сегодня вопрос был вынесен на повторное рассмотрение Комитетом, который все же поддержал отставку Малюка.

Голосование по фракциям

"Слуга народа" - "за" 168, "против" 3, "воздержался" 6, не голосовали - 23;

"Европейская солидарность" - "за" 0, "против" 21, "воздержался" 0, не голосовали - 2;

"Батькивщина" - "за" 11, "против" 3, "воздержался" 1, не голосовали - 2;

"Платформа за жизнь и мир" - "за" 12, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 3;

"Голос" - "за" 0, "против" 16, "воздержался" 0, не голосовали - 0;

"Восстановление Украины" - "за" 10, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;

Партия "За будущее" - "за" 11, "против" 1, "воздержался" 0, не голосовали - 0;

"Доверие" - "за" 18, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0.

Увольнение Малюка с должности главы СБУ

5 января Василий Малюк объявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу и предложил продолжить деятельность в системе СБУ, сосредоточившись на асимметричных спецоперациях против России.

По словам президента, Малюк должен сделать это направление одним из самых мощных в мире, обеспечив необходимые ресурсы и политическую поддержку.

Малюк подтвердил свое намерение оставаться в системе, подчеркнув, что СБУ продолжит наносить удары оккупанту в тылу и на фронте, обеспечивая безопасность Украины, и подчеркнул важность единства и взаимного доверия для противодействия врагу.

На вопрос о реакции военных на кадровые изменения Зеленский отметил, что уважает мнение всех, но будет делать ротации, которые считает необходимыми.

Зато временным руководителем СБУ назначен начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, а его заместителем стал Иван Рудницкий.

Что известно о Василии Малюке

Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Генерал-лейтенант, Герой Украины, возглавлял Службу безопасности Украины с 7 февраля 2023 года по 5 января 2026-го.

Под его руководством СБУ провела ряд знаковых спецопераций против России. Одной из самых громких является "Паутина", в рамках которой был нанесен мощный удар по стратегической авиации врага на четырех аэродромах в России.

Малюк лично координировал подготовку и выполнение операций в глубоком тылу противника, а также планировал атаки на Крымский мост, используя грузовики со взрывчаткой, морские и подводные дроны.

Под его руководством после внедрения боевых морских дронов "Sea Baby" СБУ нанесла удары по 14 российским кораблям и уничтожила подводную субмарину класса "Варшавянка" в порту Новороссийска.

Во время его каденции служба системно атаковала нефтеперерабатывающую инфраструктуру врага, блокируя финансирование войны России, и значительно усилила контрразведку, предотвращая большинство запланированных терактов и разоблачая сотни агентурных сетей.

Важной частью работы Малюка стало самоочищение СБУ от российских "кротов". Под его руководством разоблачили более десяти агентов РФ, среди которых были чиновники, каких он лично задерживал, в частности подозреваемого в госизмене Дмитрия Козюру.

Кадровые перестановки во власти

В начале года Зеленский провел и инициировал ряд изменений в руководстве государства. Руководителем Офиса президента стал Кирилл Буданов, а главой ГУР - Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки.

Правительство также претерпело ротации: Михаил Федоров возглавит Минобороны, а Денис Шмыгаль перейдет на должность первого вице-премьера и министра энергетики.

Президент анонсировал обновление всех силовых и правоохранительных ведомств и будущие ротации в армии. Большинство уволенных руководителей останутся в системе на новых должностях.