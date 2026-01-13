Рада поддержала отставку Малюка с должности главы СБУ
Верховная Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За соответствующее решение проголосовали .235 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Отметим, в понедельник, 13 января, что комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности и не поддержал решение.
Впрочем, сегодня вопрос был вынесен на повторное рассмотрение Комитетом, который все же поддержал отставку Малюка.
Голосование по фракциям
- "Слуга народа" - "за" 168, "против" 3, "воздержался" 6, не голосовали - 23;
- "Европейская солидарность" - "за" 0, "против" 21, "воздержался" 0, не голосовали - 2;
- "Батькивщина" - "за" 11, "против" 3, "воздержался" 1, не голосовали - 2;
- "Платформа за жизнь и мир" - "за" 12, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 3;
- "Голос" - "за" 0, "против" 16, "воздержался" 0, не голосовали - 0;
- "Восстановление Украины" - "за" 10, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;
- Партия "За будущее" - "за" 11, "против" 1, "воздержался" 0, не голосовали - 0;
- "Доверие" - "за" 18, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0.
Увольнение Малюка с должности главы СБУ
5 января Василий Малюк объявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу и предложил продолжить деятельность в системе СБУ, сосредоточившись на асимметричных спецоперациях против России.
По словам президента, Малюк должен сделать это направление одним из самых мощных в мире, обеспечив необходимые ресурсы и политическую поддержку.
Малюк подтвердил свое намерение оставаться в системе, подчеркнув, что СБУ продолжит наносить удары оккупанту в тылу и на фронте, обеспечивая безопасность Украины, и подчеркнул важность единства и взаимного доверия для противодействия врагу.
На вопрос о реакции военных на кадровые изменения Зеленский отметил, что уважает мнение всех, но будет делать ротации, которые считает необходимыми.
Зато временным руководителем СБУ назначен начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, а его заместителем стал Иван Рудницкий.
Что известно о Василии Малюке
Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Генерал-лейтенант, Герой Украины, возглавлял Службу безопасности Украины с 7 февраля 2023 года по 5 января 2026-го.
Под его руководством СБУ провела ряд знаковых спецопераций против России. Одной из самых громких является "Паутина", в рамках которой был нанесен мощный удар по стратегической авиации врага на четырех аэродромах в России.
Малюк лично координировал подготовку и выполнение операций в глубоком тылу противника, а также планировал атаки на Крымский мост, используя грузовики со взрывчаткой, морские и подводные дроны.
Под его руководством после внедрения боевых морских дронов "Sea Baby" СБУ нанесла удары по 14 российским кораблям и уничтожила подводную субмарину класса "Варшавянка" в порту Новороссийска.
Во время его каденции служба системно атаковала нефтеперерабатывающую инфраструктуру врага, блокируя финансирование войны России, и значительно усилила контрразведку, предотвращая большинство запланированных терактов и разоблачая сотни агентурных сетей.
Важной частью работы Малюка стало самоочищение СБУ от российских "кротов". Под его руководством разоблачили более десяти агентов РФ, среди которых были чиновники, каких он лично задерживал, в частности подозреваемого в госизмене Дмитрия Козюру.
Кадровые перестановки во власти
В начале года Зеленский провел и инициировал ряд изменений в руководстве государства. Руководителем Офиса президента стал Кирилл Буданов, а главой ГУР - Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки.
Правительство также претерпело ротации: Михаил Федоров возглавит Минобороны, а Денис Шмыгаль перейдет на должность первого вице-премьера и министра энергетики.
Президент анонсировал обновление всех силовых и правоохранительных ведомств и будущие ротации в армии. Большинство уволенных руководителей останутся в системе на новых должностях.
Накануне также уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, вместо него - и.о. главы ГПСУ стал Валерий Вавринюк. Заменен ряд глав ОВА.
Кроме того, от президента стало известно, что Дмитрий Кулеба, ранее возглавлявший МИД, снова "в команде Украины", а Сергей Кислица назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.