Зеленський оновив склад РНБО

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Відповідно до указу глави держави, до складу РНБО увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Зміни закріплені указом президента №80/2026 від 26 січня 2026 року, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Водночас, цим же указом, зі складу РНБО виведено колишнього очільника СБУ Василя Малюка.

Кадрові перестановки у владі

На початку року Володимир Зеленський ініціював масштабні кадрові зміни у вищому керівництві держави. Посаду керівника Офісу президента обійняв Кирило Буданов, а Головне управління розвідки очолив Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки.

Ротації відбулися й в уряді: Михайло Федоров призначений міністром оборони, тоді як Денис Шмигаль став першим віцепрем’єр-міністром та очільником Міністерства енергетики.

Президент також оголосив про оновлення керівництва силових і правоохоронних структур, а також майбутні кадрові зміни в армії. Водночас більшість звільнених посадовців залишаться працювати в державній системі на інших посадах.

Окремо було звільнено голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку, а тимчасовим керівником ДПСУ призначено Валерія Вавринюка. Також замінено низку очільників обласних військових адміністрацій. Крім того, Дмитро Кулеба повернувся до команди президента, а Сергій Кислиця став першим заступником керівника Офісу президента.

