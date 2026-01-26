Зеленський оновив склад РНБО

Кадрові перестановки у владі

На початку року Володимир Зеленський ініціював масштабні кадрові зміни у вищому керівництві держави. Посаду керівника Офісу президента обійняв Кирило Буданов, а Головне управління розвідки очолив Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки.

Ротації відбулися й в уряді: Михайло Федоров призначений міністром оборони, тоді як Денис Шмигаль став першим віцепрем’єр-міністром та очільником Міністерства енергетики.

Президент також оголосив про оновлення керівництва силових і правоохоронних структур, а також майбутні кадрові зміни в армії. Водночас більшість звільнених посадовців залишаться працювати в державній системі на інших посадах.

Окремо було звільнено голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку, а тимчасовим керівником ДПСУ призначено Валерія Вавринюка. Також замінено низку очільників обласних військових адміністрацій. Крім того, Дмитро Кулеба повернувся до команди президента, а Сергій Кислиця став першим заступником керівника Офісу президента.