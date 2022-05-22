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Зеленський обговорив з прем'єром Британії збільшення експорту аграрної продукції

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Київ, Неділя 22 травня 2022 23:32
Зеленський обговорив з прем'єром Британії збільшення експорту аграрної продукції Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили збільшення експорту аграрної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

Вони також обговорили імпорт палива в Україну. Зеленський розповів британському прем'єру про ситуацію на фронті.

"Розповів про нашу зустріч, про переговори (з президентом Польщі Анджеєм Дудою, - ред.), про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту агропродукції, а також імпорту палива в Україну", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Західна Африка переживає найважчу за всю історію продовольчу кризу, викликаний конфліктами і посухою. Вторгнення Росії в Україну підняло ціни і знизило доступність продуктів харчування.

Зокрема, раніше стало відомо про зростанні цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну Росії проти України.

Відзначимо, що Україна змогла налагодити два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольства в Африку. Це допоможе врятувати континент від голоду.

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Володимир Зеленський
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